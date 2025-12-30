У Мукачеві на місці трикотажної фабрики планують звести новий ЖК
Депутати дозволили новому власнику підприємства розробити містобудівну документацію
Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» отримала дозвіл на розробку детального плану території для можливого будівництва житлового кварталу з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури. Рішення ухвалили на сесії міської ради 23 грудня.
Йдеться про земельну ділянку комунальної власності, площею 4,1 га, на якій розміщені потужності Мукачівської трикотажної фабрики. Локація розташована поруч з відомим заводом «Фішер».
«Надати дозвіл Приватному акціонерному товариству “Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія” на розроблення детального плану території, обмеженої вулицями Томаша Масарика – Володимира Данчевського в Мукачеві, з метою визначення можливості будівництва кварталу багатоквартирної житлової забудови з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури», – йдеться у рішенні депутатів Мукачівської міської ради.
Що відомо про трикотажну фабрику в Мукачеві
Фабрика «Мрія», заснована у 1973 році, колись була одним із найбільших підприємств України, де працювали близько 5 тис. людей.
У 2005 році фабрика стала дочірнім підприємством литовської компанії «Утенос трикотажас» і продовжила шити футболки для дітей і дорослих, нижню білизну, а також сукні і куртки, експортуючи продукцію у великі супермаркети одягу Швеції, Фінляндії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Австрії та Іспанії.
За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, у 2024 році Мукачівська трикотажна фабрика отримала 7,4 млн грн збитку (на 46,6% менше, ніж у 2023 році) при скороченні чистого доходу на 15% – до 20 млн грн. Станом на початок 2025 року на підприємстві працювали 84 людей (роком раніше – 113).
Новий власник фабрики
За інформацією Open4Business, у листопаді 2025 року власником 98,87% акцій АТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» стало ТОВ «Транслум», зареєстроване за кілька місяців до угоди в Мукачеві зі статутним капіталом у 5 млн грн. Кінцевим бенефіціаром є місцевий підприємець Владислав Вітвінов.
Владислав Вітвінов також керує низкою компаній, зареєстрованих як і ТОВ «Транслум», за адресою: Мукачево, площа Олександра Духновича, 6. Там же розташований офіс компанії «Андезит М», яка належить Павлу Балозі – брату мера Мукачева Андрія Балоги та сину нардепа Віктора Балоги. За інформацією Youcontrol, Владислав Вітвінов керував «Андезит М» з лютого по червень 2024 року.