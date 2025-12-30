Литовська компанія продала акції фабрики мукачівській фірмі

Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» отримала дозвіл на розробку детального плану території для можливого будівництва житлового кварталу з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури. Рішення ухвалили на сесії міської ради 23 грудня.

Йдеться про земельну ділянку комунальної власності, площею 4,1 га, на якій розміщені потужності Мукачівської трикотажної фабрики. Локація розташована поруч з відомим заводом «Фішер».

«Надати дозвіл Приватному акціонерному товариству “Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія” на розроблення детального плану території, обмеженої вулицями Томаша Масарика – Володимира Данчевського в Мукачеві, з метою визначення можливості будівництва кварталу багатоквартирної житлової забудови з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури», – йдеться у рішенні депутатів Мукачівської міської ради.

Що відомо про трикотажну фабрику в Мукачеві

Фабрика «Мрія», заснована у 1973 році, колись була одним із найбільших підприємств України, де працювали близько 5 тис. людей.

У 2005 році фабрика стала дочірнім підприємством литовської компанії «Утенос трикотажас» і продовжила шити футболки для дітей і дорослих, нижню білизну, а також сукні і куртки, експортуючи продукцію у великі супермаркети одягу Швеції, Фінляндії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Австрії та Іспанії.

Фабрика «Мрія» колись була одним із найбільших підприємств України

За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, у 2024 році Мукачівська трикотажна фабрика отримала 7,4 млн грн збитку (на 46,6% менше, ніж у 2023 році) при скороченні чистого доходу на 15% – до 20 млн грн. Станом на початок 2025 року на підприємстві працювали 84 людей (роком раніше – 113).

Новий власник фабрики

За інформацією Open4Business, у листопаді 2025 року власником 98,87% акцій АТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» стало ТОВ «Транслум», зареєстроване за кілька місяців до угоди в Мукачеві зі статутним капіталом у 5 млн грн. Кінцевим бенефіціаром є місцевий підприємець Владислав Вітвінов.

Владислав Вітвінов також керує низкою компаній, зареєстрованих як і ТОВ «Транслум», за адресою: Мукачево, площа Олександра Духновича, 6. Там же розташований офіс компанії «Андезит М», яка належить Павлу Балозі – брату мера Мукачева Андрія Балоги та сину нардепа Віктора Балоги. За інформацією Youcontrol, Владислав Вітвінов керував «Андезит М» з лютого по червень 2024 року.