Йдеться про 4-поверхівку з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури

У п’ятницю, 16 січня, на громадських слуханнях у Мукачеві розглянуть низку проєктів детальних планів територій. Серед них – ДПТ групи земельних ділянок по вул. Михайла Грушевського, 8-10, де планують збудувати ЖК з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Йдеться про територію, площею 0,08 га, у центрі міста, між Мукачівським ринком і Ратушею. Розробити містобудівну документацію для можливої забудови цього району дозволили депутати Мукачівської міської ради на сесії 30 жовтня 2025 року.

Чотири земельні ділянки, на які розробляється ДПТ, належать місцевим мешканцям – Василю Булеці та Лілії Прасловій. Остання працює бухгалтеркою у мукачівській будівельній фірмі «Хаслінгер Штальбау Україна» і за інформацією НАЗК є родичкою начальника Мукачівського районного управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області Євгена Праслова.

«На проєктований території передбачається реалізація інвестиційних намірів Василя Булеци і Лілії Праслової по новому будівництву багатоквартирного житлового будинку з торгово-офісними приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом», – йдеться у проєкті містобудівної документації.

За ескізом управління містобудування та архітектури Мукачівської міськради, на вул. Михайла Грушевського, 8-10 планують збудувати 4-поверхівку. ДПТ також передбачає мощення проїздів з врахуванням потреб маломобільних груп населення, влаштуванням освітлення та озеленення прилеглої території.

Детальний план території групи земельних ділянок по вул. Михайла Грушевського, 8-10 розглянуть на громадських слуханнях 16 січня. Після цього містобудівну документацію мають затвердити депутати Мукачівської міської ради.