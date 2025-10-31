У різних частинах міста з’являться багатоквартирні будинки, заклади торгівлі та об’єкти розважальної інфраструктури

Під час сесії 30 жовтня депутати Мукачівської міської ради ухвалили низку рішень про початок розробки детальних планів територій. У різних частинах міста можуть з’явитися багатоквартирні будинки, заклади торгівлі та об’єкти розважальної інфраструктури.

Будинок з торговими приміщеннями у центрі Мукачева

Компанія «Ново Буд Д», що належить мукачівським підприємцям Сергію Альохіну, Віктору Басарабу та Олександру Бельчикову, отримала дозвіл на розробку ДПТ по вул. Олександра Духновича, 46.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га поблизу Мукачівської центральної районної лікарні. Тут планують звести багатоквартирний житловий будинок з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Проєкт реконструкції будинку на вул. Олександра Духновича,46

Торгово-офісний центр на околиці міста

Олексій та Валентина Ісевичі отримали дозвіл на розробку містобудівної документації для двох земельних ділянок, обмежених вулицями Свалявською та Свято-Михайлівською.

Ділянки загальною площею близько 0,1 га розташовані на виїзді з Мукачева у напрямку Сваляви. Детальний план має визначити можливість будівництва тут торгово-офісної будівлі та ландшафтної організації території. За ескізом, оприлюдненим Управлінням містобудування та архітектури Мукачівської міської ради, йдеться про двоповерховий торгово-офісний центр, протяжністю у понад 50 м.

Торгово-офісний центр по вул. Свалявській. Ексіз Мукачівської міської ради

Забудова села Павшино

Фермерській компанії «Віс-Захід» разом з Оленою Яцканич, Вікторією Капустін, Людмилою Лавренко та Наталією Мороз дозволили розробити ДПТ на два десятки земельних ділянок, обмежених вулицями Берегівська, Керамічна і Тараса Шевченка у селі Павшино Мукачівської громади.

Містобудівна документація має визначити можливість зведення тут об’єктів житлової та громадської забудови, розміщення виробничих і промислових підприємств чи ландшафтно-рекреаційних зон.

Багатоповерхівка біля річки

Василь Булеца та Лілія Праслова отримали дозвіл на розробку детального плану території чотирьох земельних ділянок по вул. Михайла Грушевського, 8-10.

Поблизу транспортного мосту через річку Латориця може з’явитися багатоквартирний житловий будинок з комерційними приміщеннями та підземним паркінгом. За ескізом Управління містобудування та архітектури Мукачівської мерії, йдеться про 4-поверхівку.

Поблизу мосту через річку Латориця може з’явитися 4-поверхівка з підземним паркінгом

Ще один багатоквартирний будинок з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури запланували на вул. Ужгородській, 165-Д, де нині розташований ресторан «Гостинний дім». Містобудівну документацію на земельну ділянку площею 0,23 га, розроблятиме Евеліна Горват.

Після розробки усі детальні плани територій мають пройти громадські слухання, а після цього можуть бути затверджені депутатами Мукачівської міської ради.