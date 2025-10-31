Йдеться про територію в мікрорайоні «Росвигово», поруч з фонтаном

Депутати Мукачівської міської ради дозволили ТОВ «Мукачівбудгруп» розробити детальний план території обмеженої вулицями Митрополита Володимира, Василя Пагирі, Андрія Береша та Росвигівською. Рішення ухвалили на сесії 30 жовтня.

Йдеться про територію в мікрорайоні «Росвигово», поруч з найбільшим міським фонтаном, піцерією «Колізей» та будівлею Церкви живого Бога. Тут планують побудувати багатоквартирний житловий будинок з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

«Надати дозвіл «Мукачівбудгруп» на розроблення детального плану території, обмеженої вулицями Митрополита Володимира Василя Пагирі, Андрія Береша, Росвигівська, що включає земельну ділянку з кадастровим номером 2110400000:01:003:1202 по вул. Митрополита Володимира, 2-А», – йдеться у рішенні Мукачівської міськради.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Мукачівбудгруп» зареєстрована у червні 2025 року. Засновниками фірми є дружина народного депутата з групи «Довіра» Василя Петьовки – Марина Петьовка, а також Маріанна Матіс та Андрій Лукач. Керує «Мукачівбудгруп» Олександр Харченко – директор компанії «Партнер», яка належить Марині Петьовці.

Після того як «Мукачівбудгруп» розробить містобудівну документацію, її розглянуть на громадських слуханнях.