Для покращення шумозахисту вздовж вулиці Павла Стеця пропонують висадити смугу дерев

У Мукачеві триває громадське обговорення детального плану території, обмеженої вулицями Миру, Павла Стеця та Юрія Оробця. Тут планують збудувати новий житловий квартал з дитсадком та підземним паркінгом.

Йдеться про 3,8 га території колишнього заводу «Мукачівприлад» по вул. Миру, 151. Дозвіл на розробку детального плану зі зміною цільового призначення земельної ділянки дали депутати Мукачівської міської ради на сесії у вересні 2024 року.

Окрім виробничо-складських та адміністративних будівель заводу, які через аварійний стан підлягають зносу, на земельній ділянці залишаються адмінкорпус та водонапірна вежа колишньої тютюнової фабрики, збудованої в 1908-1909 роках в стилі неокласицизму, які є пам’ятками архітектури місцевого значення. Проєкт ДПТ передбачає їх реставрацію з майбутнім пристосуванням під громадську функцію та апартаменти.

Корпус колишньої тютюнової фабрики планують реставрувати під апартаменти. Фото Мукачівської міськради

На території заводу планують звести ЖК з шістнадцяти 6-поверхівок на 453 квартири, в яких зможуть проживати 972 людей. Підземний паркінг, площею 1,2 га, вміщуватиме 406 автомобілів.

Територія майбутньої забудови – майже 4 гектари. Фото Мукачівської міськради

Окрім багатоквартирних будинків, тут пропонується розташувати низку закладів громадського призначення, вбудований дитсадок на 85 місць, ігрові майданчики для дітей та зони відпочинку для дорослих, велопарковки та підземні модулі для роздільного збирання побутових відходів. Для покращення шумозахисту проєктованої території, розташованої за 50 м від залізничної колії, пропонується вздовж вулиці Павла Стеця, розмістити шумозахисні екрани та висадити смугу дерев і чагарників.

Громадські слухання з презентацією проєкту відбудуться 5 вересня о 12.00 у приміщенні мукачівського Центру громадськості та національних культур.