Навколо облаштують громадську зону з алеєю, велопаркінгом та літніми майданчиками

Поруч із ЖК Residence City на вул. Святого Флоріана у Мукачеві збудують багатофункціональний комплекс з апартаментами, закладами харчування, торгівлі та літніми майданчиками. Проєкт новобудови схвалили на засіданні архітектурно-містобудівної ради Мукачівської міської ради.

Як повідомили в Мукачівській мерії 25 липня, комплекс із підземним паркінгом буде на вул. Святого Флоріана 2-14.

У комплексі розмістять торгово-розважальні площі та заклади харчування, а також апартаменти на верхніх поверхах та відкриту терасу з басейном. Навколо облаштують громадську зону з алеєю, велопаркінгом та літніми майданчиками.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру «все поруч». Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Новий ТРЦ стане частиною Residence City, який зводить поруч з набережною річки Латориця львівська компанія «Інтел Девелопмент Груп». Очікується, що в елітному кварталі, сформованому з 8 багатоповерхівок, проживатиме понад 700 мешканців. Квадратний метр нерухомості у ЖК стартує від 1150 доларів.

Додамо, що ТОВ «Інтел Девелопмент Груп» зареєстроване на вулиці Героїв УПА у Львові у квітні 2023 року. Серед засновників компанії – Зеновій Добрянський, Володимир Гадзіна, Іван Чапляк, Олексій Гайда та Андрій Демус. Останні двоє володіють «Фірмою Інтербуд», яка збудувала новий офіс поліції у Львові.

У Львові «Інтел Девелопмент Груп» звела житлові комплекси на вул. Братів Міхновських, 18, на вул. Мечникова, 39-А і 39-Б, на вул. Щеповій, 17, ЖК «Сихівська околиця» на вул. Антонича, 17 та інші.