Ремонт в медзакладі планують завершити у липні 2026 року

На ремонт та встановлення нового обладнання в Долинській багатопрофільній лікарні витратять 1,2 млн євро. Це найбільший в історії грант, отриманий Долинською громадою.

Як повідомив у середу, 7 січня, голова громади Іван Дирів, в рамках програми Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021–2027, що співфінансується Європейським Союзом, у Долинській лікарні модернізують Центр здоров'я дитини.

«Сума виграного гранту для громади наразі найбільша за всю історію Долинщини – 1,2 млн євро. Проєкт передбачає не лише ремонт приміщень, а й встановлення нового сучасного обладнання, що дозволить покращити якість медичних послуг для наших дітей», – написав посадовець у фейсбуці.

Ремонт в медзакладі розпочато, його планують завершити у липні 2026 року.

Зазначимо, проєкт «SOS дбаємо про здоров'я дітей» Долина реалізовує спільно з гміною Устрики-Долішні (Польща). У сусідній країні в рамках програми створять новий Центр оздоровчої реабілітації та сенсорної інтеграції для дітей. Водночас Центр здоров’я дитини у Долині буде розрахований на 40 ліжко-місць. Для реабілітації дітей у центрі працюватимуть басейни та сенсорні кімнати.