Проєкт мають завершити впродовж 18 місяців

Калуш став учасником третьої фази Програми відновлення України, що реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку. На п’яти вулицях громади за 9,6 млн грн зведуть мережу централізованої каналізації.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда 8 квітня, будівництво каналізації на вулицях Вітовського, Чорновола, Срібняка, Фабричній та Євшана мають завершити впродовж 18 місяців.

«Калуська громада стала однією зі 110, які отримали змогу втілити надважливі ініціативи. Вартість проєкту – 9,6 млн грн, з яких 7,4 млн грн – це державна субвенція, решта – кошти з місцевого бюджету», – написав Андрій Найда у Facebook.

Усього за результатами конкурсного відбору Програми відновлення України III визначили 131 проєкт на суму 4,5 млрд грн у сферах енергетики, медицини, соціального житла, водопостачання та водовідведення.

У рамках попередніх двох етапів програми вже реалізується 225 проєктів на суму понад 500 млн євро. Програма, що фінансується ЄІБ, спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни та прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.