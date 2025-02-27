10% гранту громада співфінансуватиме зі свого бюджету

Калуш разом із румунським містом-побратимом Сеїні стали переможцями проєкту Євросоюзу з поліпшення спортивної інфраструктури у закладах освіти. За гроші гранту у Калуші проведуть ремонти у шкільних спортзалах, зведуть тенісні корти та облаштують стадіон.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда 26 лютого, на реалізацію проєкту Калуш отримає 450 тис. євро. 10% громада співфінансуватиме зі свого бюджету.

За гроші Євросоюзу в ліцеї №1 облаштують баскетбольний майданчик, у ліцеї №2 збудують тенісний корт, у ліцеї №5 відремонтують спортзал та облаштують дворик зі спортивною інфраструктурою, у ліцеї ім. Дмитра Бахматюка облаштують сучасний стадіон, а в ліцеї №6 закуплять обладнання для спортзалу та створять мультифункціональний майданчик. Також відремонтують спортзали та поле для мініфутболу у Голинському ліцеї та Копанківській гімназії.

«Також у рамках проєкту калуські школярі зможуть відвідати Сеїні, а діти з Румунії, після закінчення війни, Калуш. Планується проведення різноманітних спортивних змагань між учнями та передбачено обмін досвідом між учителями фізкультури з Калуської та Сеїнської громад», – написав Андрій Найда у Facebook.

Зазначимо, проєкт з поліпшення спортивної інфраструктури у закладах освіти створено за програмою Interreg NEXT: Румунія – Україна 2021-2027.