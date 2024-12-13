Також Калуш отримав від громади Лару автівку для управління з питань надзвичайних ситуацій

Німецький Лар передав місту-побратиму Калушу близько сотні сонячних модулів і відправить 150 вуличних ліхтарів з вмонтованими сонячними батареями. Допомогу, загальною вартістю 3,5 млн грн, надали за грантом GIZ.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда 13 грудня, Лар став учасником грантової програми «Відбудова та захист населення в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, яка передбачає підтримку українських муніципалітетів.

«Сьогодні Калуська громада отримала 96 сонячних модулів та 6 акумуляторних батарей. Отримані альтернативні джерела енергії допоможуть покращити ситуацію в громаді в напрямку енергонезалежності. Подяка міському голові міста Лар Маркусу Іберту, міському інспектору Штефану Брайтнеру та усім, хто долучився до підтримки нашої держави», – написав Андрій Найда у Facebook.

Згодом у Калуш відправлять ще 150 вуличних ліхтарів з вмонтованими сонячними батареями. Загальна вартість допомоги – понад 3,5 млн грн. За місяць до цього Калуш отримав від громади Лару авто для управління з питань надзвичайних ситуацій.