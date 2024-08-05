Церква Володимира та Ольги в Івано-Франківську має площу понад 1000 кв. м

Найбільший храм Прикарпаття – церкву Святих Володимира і Ольги в Івано-Франківську – обігріватимуть за допомогою інноваційної системи опалення. Тепловий насос використовує тепло стічних вод міста, економлячи не лише гроші на опалення, але й втричі зменшує затрати електроенергії. Про це 5 серпня повідомили в Екобюро УГКЦ.

В УГКЦ розповіли, що облаштувати в храмі, площа якого становить 1100 м², інноваційну систему обігріву запропонував колишній ректор Івано-Франківського технічного університету нафти і газу Євстахій Крижанівський. У 2021 році між закладом вищої освіти та Івано-Франківською архиєпархією й Екологічним Бюро УГКЦ підписали меморандум про співпрацю. Роботи фінансувалися коштом меценатів.

Для обігріву храму тепловий насос ТН-100 відбирає тепло каналізаційного колектора, що прокладений неподалік церкви. «Вода, яка тече міським каналізаційним колектором, має температуру 15 градусів. Ми ставимо спеціальні теплообмінники, які відбирають температуру на тепловий насос, і подаємо тепло у будівлю. Ми встановлюємо наш насос у відведеному приміщенні, де має бути підведена електрика. Особливих додаткових робіт не потрібно», – пояснив «Правді» Євстахій Крижанівський.

Насосу потрібно мало електроенергії, але продуктивність від нього більша. За підрахунками науковців, звичайні котли дають 90 кВт теплової енергії з 100 кВт електричної. А за методологією теплового насоса, підключивши 100 кВт електричної енергії, можна отримати теплової до 400 кВт.

«Тепер у процесі виробництва тепла храмом споживається втричі менше електроенергії, аніж це могло бути за звичайних умов, а також не утворюються парникові гази, що дуже важливо, з огляду на вимоги Євросоюзу у сфері екології», – зазначає автор ідеї енергоефективної системи обігріву Євстахій Крижанівський.

Цю технологію обігріву випробували минулої зими. 3 серпня інноваційний проєкт презентували Главі УГКЦ Блаженнішому Святославу Шевчуку, який зазначив, що унікальний проєкт не лише підвищить енергоефективність самої церкви, але й дозволить поширювати досвід на різноманітні установи, багатоквартирні будинки тощо.

«Цей проєкт вже огрівав цей великий храм упродовж минулої зими. Тому ми говоримо не про наукову гіпотезу, а про випробуваний факт нової системи екологічно безпечного способу огрівати велике приміщення. Таким чином, цей проєкт успіху та надії на базі парафії Святих Володимира і Ольги може бути тим досвідом, який пошириться на інші наші установи», – прокоментував Блаженніший Святослав Шевчук.

Керівник Бюро УГКЦ з питань екології професор Володимир Шеремета наголосив, що проєкт допоможе не лише знизити фінансові витрати на опалення храму, він стане у 3-4 рази більш дружнім до довкілля за рахунок зменшення енергетичних витрат.

Ректор університету нафти та газу Ігор Чудик запропонував створити кілька сонячних електрогенераційних станцій, щоб зробити храм також енергонезалежним.

Церкву Святих Володимира і Ольги на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську збудували в 2021 році. Там поставили підлогову систему, спершу приміщення обігрівали двома електронасосами і ще одним газовим, який працює від балонів.