Міський голова та настоятель церкви першими тестують платформу

У церкві святих апостолів Петра і Павла (УГКЦ) у Новояворівську облаштували ліфт. Церква має стрімкі сходи, і ними не всім вірянам легко підніматися. Платформа є пристосованою для людей з інвалідністю на візках. Гроші на встановлення ліфта виділили з міського бюджету за програмою доступності.

«Парафія храму спільно з міською радою втілили проект з встановлення ліфта для тих, хто не може самостійно потрапити всередину. Це перший ліфт у храмі громади. Щоб ним скористатися, потрібно заїхати ліфт з вулиці, закрити турнікет і натиснути кнопку», – повідомили на сайті Новояворівської міськради 26 лютого.

Ліфт встановили за кошти міської програми для створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю (фото Новояворівської МР)

Міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх уточнив ZAXID.NET, що на його встановлення виділили близько 350 тис. грн з міського бюджету за програмою безбар’єрності.

«Є велика парафія, багато людей похилого віку. Їм важко підніматися сходами. Таку ідею подав попередній настоятель о. Роман Лагіш. Ми її подавали на конкурс мікропроектів, але через війну це все зупинилося. Тому ми профінансували з бюджету міської ради зі спеціальної Програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2022-2024 роки», – пояснив мер Новояворівська.

фото Новояворівської міськради

У неділю, 26 лютого, новий ліфт презентували громаді, також відбулося представлення нового настоятеля церкви отця Андрія Рака.

Новояворівськ – 35-тисячне місто у Яворівському районі. За словами міського голови, в місті є шість церков, але громада церкви святих апостолів Петра і Павла найбільша (близько 15 тис. вірян). Міський голова не виключає встановлення ліфта і в інших церквах за цією програмою, якщо буде така потреба й ініціатива парафії.

До слова, схожа платформа працює у храмі Священномученика Климентія Шептицького на вул. Кривоноса у Львові.