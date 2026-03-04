Фахівець вважає, що біткойн перебуває у зоні невизначеності

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів 24 Каналу, що біткоїн тримає інвесторів у напрузі, адже ринок опинився у невизначеності, де можливе як падіння, так і зростання. Зокрема, у березні біткойн коштував 65 – 69 тис. доларів, тобто було помірне зростання на тлі макроекономічних чинників та геополітичної нестабільності.

«Біткойн перебуває у зоні невизначеності, де він із легкістю може як далі коректуватись, так і піти на відновлення. Поточна ціна біткойну близька до вартості електроенергії, яка витрачається на його майнінг, для забезпечення системи і всіх платежів. Історично біткойн не може довго знаходитися в зоні собівартості або тим паче нижче», – пояснив фахівець.

За його словами, відтік капіталу зі спотових ETF-фондів став одним з ключових факторів тиску на криптовалюту. Зокрема, інвестори масово виходили і фонди були змушені продавати біткоїн на ринку. Це ще більше посилювало падіння. Гроші перетікали в золото, яке зростає та яке вважають більш безпечним активом.

Як біткоїн почав стабілізуватись?

Наприкінці лютого 2026 року ситуація на ринку біткоїна почала стабілізуватись. Так, в ETF-фонди 24 – 25 лютого повернувся капітал – за 2 дні орієнтовно 750 млн доларів.

У довготривалій перспективі позитивно можуть вплинути на біткоїн наближення регулювання крипторинку в США та збільшення ролі інституційних інвесторів. Адже все більше інституційних інвесторів та фірм включають біткоїн у свої активи. Таке інституційне зрушення залишає надію, що перспективи більш позитивні, ніж негативні. Хоч зараз електронна валюта на роздоріжжі.

Андрій Шевчишин називає також ризики. Якщо знову почнуть виводити капітал, то біткоїн впаде. На це може вплинути емоційний розпродаж як відповідь на геополітичні шоки. Наприклад, через заяви або вчинки Дональда Трампа.

Які сценарії для біткоїна можливі?

Фінансовий аналітик вважає ймовірними декілька сценаріїв для біткоїна:

якщо відновиться відтік з ETF, то буде падіння;

оскільки криптовалюта фактично досягла «дна» з погляду собівартості, то відновлення;

поки не з'явиться точка розвороту, то на тлі підвищеної волатильності буде відсутність істотних падінь чи зростань.

Андрій Шевчишин додав, що типові «криптозими» тривають орієнтовно 400 днів, а наразі від піку минуло понад 140 днів.

У січні 2026 року стало відомо, що компанія Tether, яка є провідним виробником криптовалюти, скуповувала золото і звозила його тоннами у таємний бункер.