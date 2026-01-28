Tether заробив на зростанні золота 5 млрд доларів

Вартість золотих резервів компанії Tether, яка випускає найпопулярніший у світі стейблкоїн USDT, зросла більш ніж на 5 млрд доларів, пише Financial Times. Компанія виграла на рекордному зростанні цін на золото.

За даними Bloomberg, щотижня компанія звозить у своє сховище в протиатомному бункері у Швейцарії більше тонни фізичного золота. Це сховище за останній рік стало найбільшим із відомих за межами банків і держрезервів, а сама Tether – одним з найбільших гравців на ринку золота.

За оцінками аналітиків Jefferies, на кінець вересня Tether володів близько 116 тоннами золота, що рівнозначно приблизно 14,4 млрд доларів. Тоді ціна золота становила 3 858 доларів за унцію, а наразі вона перевищує 5 200 доларів. Тобто, прибуток компанії на цих активах перевищив 5 млрд доларів. У 4-му кварталі минулого року Tether докупив ще 27 тонн зливків для свого золотого стейблкоїна. І їх вартість вже зросла щонайменше на 700 млн доларів.

Загалом золоті активи компанії наразі оцінюють приблизно у 24 млрд доларів, і фактично Tether виграв від зростання цін на золото найбільше серед усіх інвесторів.

За даними World Gold Council, Tether входить до числа найбільших власників золота у світі. Компанія тримає приблизно стільки ж зливків, скільки центральний банк Катару. Для порівняння, Великобританія володіє 310 тоннами, а запаси Tether можна порівняти з запасами менших центральних банків, таких як Корея, Угорщина чи Греція.

CEO Tether Паоло Ардоїно неодноразово відзначав нові рекорди золота у соцмережах і порівнював його з «природним біткоїном». Ймовірно, компанія продовжує купувати ще більше злитків.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці грудня золото показало найкращу річну динаміку з початку 1980-х років, срібло також неодноразово оновлювало рекорди. Ціни на золото різко зросли й оновили історичний максимум на тлі геополітичної ситуації в світі та ослаблення долара США. Від початку року дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 20%. Зокрема, 28 січня, золото подорожчало більш ніж на 2% і сягнувши позначки 5 300 за унцію.