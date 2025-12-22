Золото продовжує дорожчати

Ціни на золото піднялися до рекордного рівня через зростання геополітичної напруженості та очікування зниження процентних ставок у США. За даними Bloomberg, золото в злитках подорожчало більш ніж на 1,5% до 4400 доларів за унцію, перевищивши попередній рекорд у 4381 долар, встановлений у жовтні.

Трейдери прогнозують, що Федеральний резерв США двічі знизить ставки у 2026 році. Нижчі відсоткові ставки традиційно підтримують дорогоцінні метали, які не приносять відсотків, а геополітичні ризики підвищують привабливість золота та срібла як безпечних активів.

Напруженість на світовій арені зросла після того, як США посилили нафтову блокаду проти Венесуели, а Україна атакувала нафтовий танкер з російського флоту в Середземному морі. Ці фактори також сприяли росту попиту на дорогоцінні метали.

Дорогоцінні метали б’ють рекорди

Срібло подорожчало на 3,4% і досягло майже 70 доларів за унцію, паладій зріс на 5%, а платина торгувалася понад 2 000 доларів – вперше з 2008 року. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що золото може продовжити зростання у 2026 році й досягти 4900 доларів за унцію, з потенційними ризиками ще більшого зростання.

За оцінками, обидва метали демонструють найсильніше річне зростання з 1979 року, а швидке відновлення золота після жовтневого піку свідчить про високі шанси зберегти прибутки у наступному році.