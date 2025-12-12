Ціни на срібло цьогоріч зросли вдвічі

У пʼятницю, 12 грудня, ціни на дорогоцінні метали стрімко зросли. Срібло встановило новий історичний максимум, а золото піднялося до семитижневого піка. Зростанню сприяли відразу кілька ключових факторів, зокрема ослаблення долара, очікування зниження процентних ставок, а також попит на безпечні активи в умовах геополітичної турбулентності, повідомляє Reuters.

Основні показники золота

Спотова ціна на золото зросла на 0,7%, досягнувши позначки 4 311,7 долара за унцію. При цьому очікується, що тижневе зростання ціни складе значні 2,7%. Крім того, фʼючерси на золото в США також зросли на 0,7% – до 4 343,5 долара.

Ослаблення долара, який коливався біля двомісячного мінімуму, зробило золоті злитки більш вигідними для покупців. Аналітик MarketPulse від OANDA Заїн Вавда зазначив, що ключовими каталізаторами стали внутрішні американські фактори та геополітичні умови.

«Різке зростання щотижневих заявок на допомогу з безробіття в США, а також напруженість між США та Венесуелою підтримують золото та зберігають високий попит на нього», – зазначив фахівець.

Срібло бʼє рекорди

Водночас срібло продемонструвало ще більш стрімке зростання, досягнувши нового рекордного максимуму. Зокрема, спотова ціна на срібло зросла на 0,8% до 64,09 долара за унцію після досягнення нового рекордного максимуму в 64,56 долара за унцію, і прямує до тижневого зростання на 10%.

Загалом ціни на срібло цього року зросли більш ніж удвічі, завдяки потужному промисловому попиту, скороченню запасів та включенню його до списку критично важливих корисних копалин США.