Кабінет міністрів вирішив з 1 січня 2026 року обмежити розміри спеціальних пенсій, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних людей. Відповідну постанову уряд ухвалив у вівторок, 30 грудня.

Йдеться про пенсії для держслужбовців, прокурорів, судових експертів, народних депутатів, посадовців НБУ, урядовців, дипломатів, посадовців місцевого самоврядування, науковців, військових, «чорнобильців», журналістів тощо. Постанова набирає чинності з 1 січня 2026 року й замінює інші урядові рішення щодо порядку виплати спецпенсій у 2025 році.

До тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, застосують відповідний коефіцієнт:

від 10 до 11 прожиткових мінімумів – виплачуватимуть 50% цієї частини;

від 11 до 13 – 40%;

від 13 до 17 – 30%;

від 17 до 21 – 20%;

понад 21 – 10%.

Обмеження не стосуються тих, хто безпосередньо брав участь в АТО, ООС та воєнних діях зі стримування агресії Росії, а також пенсій у разі втрати годувальника для сімей загиблих військових і захисників.

Додамо, що у 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних людей становить 2595 грн.