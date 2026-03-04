Віктор Іщук (Сільвер) вивчав та створював середньовічні та народні інструменти

Внаслідок тяжкої хвороби пішов з життя відомий лучанин, майстер музичних інструментів, музикант і реконструктор Віктор Іщук (Сільвер). Про це повідомили у департаменті культури Луцької міської ради.

45-річний митець був вивчав та створював середньовічні та народні інструменти, був лірником і волинкарем. Його унікальні роботи – від сопілок до складних колісних лір та арф – звучали в Україні й за її межами, а окремі інструменти поповнили приватні колекції відомих митців, зокрема Ніно Катамадзе та Ніни Матвієнко.

Сільвер активно досліджував і відтворював давні музичні інструменти, виготовляв точні копії експонатів із фондів Волинського краєзнавчого музею, популяризуючи українську та європейську середньовічну музичну традицію. Брав участь у лицарському русі, читав просвітницькі лекції, знімався у фільмі «Під мурами твердині», для якого створив оригінальний саундтрек.

Його родина має глибоке коріння в історії боротьби за українську державність: прадід Матвій Данилюк був учасником бою під Крутами, брат Володимир Іщук загинув під Іловайськом у 2014 році.

Церемонія прощання з Віктором Іщуком відбудеться 04 березня об 11.00 у храмі с. Підгайці.