Андрій Філько входив до складу позаштатної військово-лікарської комісії при Шевченківському РТЦК та СП на базі лікарні князя Лева

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок лікарю-стоматологу, який за хабар обіцяв оформити відтермінування від військової служби. За скоєне лікарю призначили 93,5 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, лікар-стоматолог Андрій Філько входив до складу позаштатної військово-лікарської комісії при Шевченківському РТЦК та СП на базі лікарні князя Лева. За даними слідства, у серпні 2024 року Андрій Філько зустрівся із чоловіком біля лікарні князя Лева на вул. Хімічній 7А та консультував його щодо можливості отримання відстрочки від військової служби у зв’язку із захворюванням ноги. Для цього обвинувачений попросив надати йому фото медичних документів чоловіка.

Згодом під час телефонної розмови лікар повідомив військовозобов’язаному, що для оформлення відтермінування він має отримати 4,5 тис. доларів, які має передати лікарю-хірургу ВЛК. 11 вересня 2024 року близько 15:05 на паркінгу ТЦ «Арсен», що знаходиться на проспекті Чорновола, 95, медик отримав від чоловіка 4500 доларів. Після передачі грошей його затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений частково визнав вину. Він пояснив, що погодився на пропозицію через значну суму грошей, проте реального впливу на рішення ВЛК він не мав.

Справу розглянула суддя Галина Білінська, яка дослідила усі матеріали справи та призначила Андрію Філько покарання – 93,5 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.