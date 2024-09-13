Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб

На Львівщині 38-річного члена ВЛК затримали на хабарі від військовозобов’язаного чоловіка. Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, лікар вимагав у військовозобов’язаного 4500 доларів хабаря за сприяння у виготовленні висновку військово-лікарської комісії про його обмежену придатність до служби у армії та оформлення відстрочки від мобілізації.

Під час отримання грошей лікаря затримали. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб.

Лікаря затримали під час отримання грошей

38-річному члену військово-лікарської комісії при районному ТЦК повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).