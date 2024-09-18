Андрій Філько працює стоматологом у лікарні князя Лева

Галицький районний суд 12 вересня наклав арешт на майно підозрюваного в отриманні хабаря 38-річного стоматолога Андрія Філька. Згідно з матеріалами справи, лікар входив до складу позаштатної військово-лікарської комісії при Шевченківському РТЦК та СП на базі лікарні князя Лева. Він за 4,5 тис. доларів обіцяв оформити відтермінування від військової служби. В ухвалах суду йдеться, що стоматолога на два місяці відсторонили від роботи у ВЛК та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплатити 242 тис. грн застави.

За матеріалами справи, суд наклав арешт на дві земельні ділянки, площею по 0,06 га кожна, у Львові та селі Гамаліївка. Також під арештом опинилися дві львівські квартири, площею 47,3 м² та 49,9 м², та автомобіль Mazda CX-5. Зазначимо, що у суді Андрій Філько просив не відстороняти його від посади, оскільки він має на утриманні двох неповнолітніх дітей та матір, яка має інвалідність третьої групи. Відтак суд відстронив лікаря на два місяці від роботи у ВЛК, але залишив на посаді лікаря поліклінічного відділення №1 лікарні князя Лева.

Слідчі поліції вважають, що Андрій Філько 30 серпня спілкувався з військовозобов'язаним біля лікарні князя Лева та консультував його щодо захворювання ноги та можливості отримати відстрочки від військової служби. Лікар попросив надіслати йому у месенджер фотографії медичних документів чоловіка.

Під час телефонної розмови з військовозобов'язаним 3 вересня лікар сказав, що для оформлення відтермінування він має отримати 4,5 тис. доларів, які має передати хірургові ВЛК. Згодом, 9 вересня, Андрій Філько запевнив військовозобов'язаного, що хірург знає, що має записати неправдиві висновки в медичні документи. Вже 11 вересня військовозобов'язаний передав Андрію Фільку 4,5 тис. доларів імітаційними купюрами.

Правоохоронці затримали лікаря й повідомили йому про підозру в одержанні хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.