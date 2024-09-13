Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі

У Кропивницькому ДБР викрило голову військово-лікарської комісії, який у змові з працівницею одного з обласних диспансерів організував торгівлю довідками про непридатність до військової служби. Про це у п’ятницю, 13 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, навесні 2024 року голова ВЛК організував схему одержання грошей від призовників. Для цього він залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила ухилянтам неправдиві діагнози. Чоловіки отримували довідки ВЛК про нібито непридатність до військової служби із відповідним виключенням з військового обліку.

За даними ДБР протягом пів року фігуранти заробили на ухилянтах понад млн грн. За визнання «непридатним» до служби чоловіки платили від 2 до 10 тис. доларів, залежно від складності оформлення документів.

Правоохоронці затримали голову ВЛК та його спільницю у середу, 11 вересня, під час поділу оплати за черговий «білий квиток». Наразі співробітники ДБР проводять обшуки на робочих місцях затриманих та встановлюють повне коло людей, причетних до незаконної схеми.

Затриманим оголосили про підозри в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), їм загрожує ув'язнення строком до десяти років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних.