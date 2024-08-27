Голову ВЛК Миколу Медвідя відсторонили від посади

Голову військово-лікарської комісії при Хустському районному ТЦК та СП Миколу Медвідя, медсестру центральної лікарні Хуста, а також їх спільників – місцевого жителя та уродженця Хмельницького – підозрюють у незаконному переправленні людей через кордон. За хабарі вони виготовляли неправдиві медичні документи, на підставі яких військовозобов’язаних визнавали непридатними до служби в армії. Учасників схеми арештували.

Про затримання посадовців 27 серпня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Правоохоронці задокументували отримання медсестрою і її спільником двох частин хабара – 5 тис. та 1,5 тис. доларів.

Іншого підозрюваного, який забезпечив отримання ухилянтом групи інвалідності, викрили під час одержання 6 тис. доларів. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи серед затриманих – голова ВЛК при Хустському районному ТЦК та СП Микола Медвідь.

«Повідомлено про підозру 46-річному голові військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, медичній сестрі центральної лікарні у Хусті та місцевому жителю, які діяли у складі злочинної групи. Також оголошено підозру 53-річному уродженцю Хмельницького», – інформують у прокуратурі.

За хабарі учасники схеми виготовляли неправдиві медичні документи, на підставі яких військовозобов’язаних визнавали непридатними до служби у армії і виключали з військового обліку. Таким вони могли безперешкодно виїхати за межі країни під час війни.

Під час 26 санкціонованих обшуків у приміщеннях медзакладів та у помешканнях підозрюваних вилучили медичну документацію, чорнові записи, телефони, ноутбуки і гроші.

Усіх затриманих арештували. Голові ВЛК також вручили клопотання про відсторонення від посади. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.