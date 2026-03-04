Аварія сталася восени 2019 року у селищі Брюховичі біля Львова

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Олександру Малиновському, який у вересні 2019 року за кермом BMW 530 вчинив смертельну аварію у селищі Брюховичі біля Львова. У результаті аварії від отриманих травм загинув 54-річний львів’янин. Ще одна пасажирка отримала тілесні ушкодження. Винуватець аварії отримав 3 роки тюрми з позбавленням права керувати транспортним засобом на той самий період.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 14 вересня 2019 року близько 21:25 у селищі Брюховичі. 34-річний Олександр Малиновський за кермом BMW 530 їхав у крайній правій смузі в напрямку Брюхович та наближався до перехрестя з другорядною дорогою. Поблизу перехрестя із дорогою на село Збиранка на його смугу виїхав автомобіль ЗАЗ 110206, який виконував лівий поворот у напрямку Львова. За даними слідства, водій BMW не обрав безпечної швидкості та вчасно не загальмував, що призвело до зіткнення автомобілів. Від отриманих травм водій Таврії загинув на місці події, пасажирка цього автомобіля отримала травми та була госпіталізована.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. За його словами, він їхав із дозволеною швидкістю та зазначив, що аварія сталася через раптовий виїзд водія Таврії на головну дорогу.

Суддя Наталя Луців-Шумська визнала Олександра Малиновського винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначила покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом протягом 3 років. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.