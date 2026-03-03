Вербування українців у російську армію триває з 2014 року

«Слідство.Інфо» встановило керівників та працівників так званих військових комісаріатів на тимчасово окупованих територіях, які формують списки чоловіків для служби в армії Росії. Про це журналісти повідомили у вівторок, 3 березня.

Відомо, що українські правоохоронці відкрили десятки кримінальних проваджень щодо примусової мобілізації на окупованих територіях. За даними слідства, чоловіків змушують отримувати російські паспорти та підписувати контракти з російською армією. На людей чинять психологічний тиск, погрожують арештами, конфіскацією майна, звільненням із роботи або депортацією. У деяких випадках чоловіків затримують за формальними або надуманими підставами і пропонують уникнути покарання в обмін на службу.

Вербування українців у російську армію триває з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення масштаби зросли. Наприкінці 2024 року на новоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей почали активно формувати списки для примусової мобілізації.

Журналісти встановили, хто саме причетний в окупації до примусової мобілізації. Зокрема, відділ соціального та пенсійного забезпечення військкомату Донецька очолює Оксана Іордакій. Журналісти встановили, що вона родом із Краматорська, а її син, ймовірно, був посмертно нагороджений медаллю «За звільнення Маріуполя».

Фото з соцмереж, надало «Слідство.Інфо». На фото Оксана Іордакій

У Мангуші секретну частину комісаріату очолює 23-річний Нікіта Пономарьов, уродженець Бєлгородської області РФ.

Фото з соцмереж, надало «Слідство.Інфо». На фото Нікіта Пономарьов

А у Сніжному на Донеччині відділ соціального та пенсійного забезпечення очолює Наталія Давиденко. Зазначають, що у листопаді 2024 року вона брала участь у виїзному прийомі для учасників так званої СВО та родин загиблих.

Фото з соцмереж, надало «Слідство.Інфо». На фото Наталія Давиденко

У Генічеську, за даними розслідувачів, працює Олена Призеровська, яка до повномасштабного вторгнення була пов’язана зі структурами Мін’юсту Росії у Криму.

Фото з соцмереж, надало «Слідство.Інфо». На фото Олена Призеровська

У Мелітополі у так званому військкоматі працює Світлана Дмітрієва – старша помічниця керівника відділу підготовки та призову громадян.

Фото з соцмереж, надало «Слідство.Інфо». На фото Світлана Дмітрієва

У Бердянську за мобілізаційні ресурси відповідає Салават Фахретдінов, котрий до повномасштабного вторгнення займався відеозйомкою весіль, ювілеїв та випускних.

Фото з соцмереж, надало «Слідство.Інфо». На фото Салават Фахратдінов

В Офісі генерального прокурора зазначили, що наразі відкрито 28 кримінальних проваджень щодо примусової мобілізації на окупованих територіях. 22 людям уже повідомили про підозру, 16 обвинувальних актів скерували до суду, а два вироки набрали законної сили.

Нагадаємо, на початку лютого повідомляли, що Міністерство країни-агресора відмовляється повертати з полону мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, що воювали на боці російської армії.