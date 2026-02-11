Україна не перешкоджає обміну військовополонених з числа мешканців ОРДЛО

Міністерство країни-агресора відмовляється повертати з полону мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, що воювали на боці російської армії. Про це в інтерв’ю російському виданню The Insider повідомили самі військовополонені, передає проєкт «Хочу жить».

За їхніми словами, у межах мобілізованих заходів російські військові разом із так званою «народною міліцією» ловили людей на вулицях або примусово забирали з роботи. Чоловіків примусово відправляли на війну, погрожуючи кримінальним переслідуванням.

«Саме підрозділи так званих “ЛДНР” російське командування відправляло в “м’ясні” штурми серед перших. Звідси – величезні втрати у 1-й, 5-й, 9-й, 114-й, 123-й та 132-й мотострілецьких бригадах. Усі ці підрозділи комплектуються з мешканців Донецької області та входять до топ-20 бригад ЗС РФ за кількістю зниклих безвісти», – ідеться в повідомленні.

Водночас жителі Донбасу, які залишились живі та потрапили до українського полону, роками чекають на обмін в таборах для військовополонених.

За даними проєкту «Хочу жить», упродовж останніх двох років Росія повернула понад 4500 своїх військовослужбовців. Серед обміняних за цей час кількість мешканців так званих «ЛДНР» становила менш як 10 людей, хоча Україна не перешкоджає обміну військовополонених цієї категорії.