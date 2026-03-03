У львівських школах реалізують пілотний проєкт з вивчення предмету «мистецтво»
Новини Львова від ZAXID.NET за 3 березня
У вівторок, 3 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- До лікаря протягом доби. Львівські поліклініки перейшли на новий графік.
- Оперували 12 годин. у Львові лікарі врятували немовля, повністю «перекроївши» його серце.
- Вважався зниклим безвісти. У місті попрощалися з військовим Михайлом-Віктором «Лембергом» Сцельніковим.
- Не лише пізнавально, а й цікаво. У Львові у 13 школах пілотують нові підходи до вивчення предмету «мистецтво» .
