Закарпатець підпалив два припарковані авто

Поліцейські затримали 36-річного закарпатця, який у ніч на 27 лютого підпалив два припарковані автомобілі поблизу залізничного вокзалу у Львові.

Як повідомили у вівторок, 3 березня, у прокуратурі Львівщини, у ніч на 27 лютого цього року підозрюваний перебував поблизу Залізничного вокзалу у Львові. Він приніс із собою одяг, підпалив його запальничкою та використав як розпалювач.

«Спочатку він поклав палаючі речі на дах автомобіля Škoda Octavia. Згодом аналогічним способом підпалив одяг і розмістив його під заднім колесом автомобіля Volkswagen Jetta. Унаслідок займання обидва транспортні засоби було пошкоджено», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У результаті підпалів було знищено два авто

Палієм виявився 36-річний мешканець Закарпатської області. Його затримали та оголосили підозру в умисному підпалі та пошкодженні чужого майна (ч. 2 ст. 194 ККУ). Суд обрав палію запобіжний захід із можливістю внесення застави.