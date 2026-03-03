Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків на понад 28 млн злотих

Польські правоохоронці ліквідували масштабну нарколабораторію з виготовлення синтетичних наркотиків. Поліція вилучила наркотиків на суму понад 28 млн злотих. Серед затриманих – двоє українців. Про це повідомив польський радіомовник RMF24.

Зазначається, що у Сьреському повіті Великопольського воєводства поліція затримала двох громадян України за підозрою у виробництві наркотиків. За даними поліції, один із затриманих також перебував у розшуку за шахрайство. Під час обшуків поліція вилучила понад 200 кг синтетичних наркотиків. Їх вартість на чорному ринку – понад 28 млн злотих (близько 334,2 млн грн за теперішнім курсом НБУ) .

«Під час обшуків було вилучено понад 200 кг клофедрону в кристалічній формі, підготовленого для подальшого розповсюдження, та понад 500 літрів речовини в рідкій формі», – йдеться у повідомленні.

Суд повідомив затриманим про підозру у незаконному обігу значної кількості наркотиків. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисникам загрожує до 20 років тюрми.