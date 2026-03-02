Roshen увійшла до списку найбільших кондитерських компаній

Українська компанія Roshen потрапила до списку 17 найбільших кондитерських компаній світу за даними аналітичної платформи Global Growth Insights, зайнявши 13-те місце з доходом 1,5 млрд доларів і середньорічним темпом зростання 4%.

Очолила рейтинг американська Mars Inc. із річною виручкою 45 млрд доларів і темпом зростання 3,8%. Компанія випередила найближчого конкурента по цих показниках майже на 9 млрд доларів. На другому місці знову ж таки американська компаня – Mondelēz International з доходом 36 млрд доларів і темпом зростання у 4,1%.

На третій сходинці Ferrero Group, випучка якої сягнула 18 млрд доларів за рік. При цьому компанія є найдинамічнішою компанією в рейтингу – показник зростання 4,5%. І саме Ferrero демонструє найшвидшу експансію серед світових гравців.

Світовий рейтинг виробників солодощів / Інфографіка Global Growth Insights

При цьому всього у світі приблизно 2500 виробників солодощів. Аналітики прогнозують, що до 2035 року обсяги ринку збережуть динаміку зростання і обсяги виробництва солодощів сягнуть 359,3 млрд доларів, а темп зростання становитиме 3,72%.

На ринку солодощів саме шоколад демонструє перевагу, зокрема на нього припадає 58–60% світової вартості ринку, а ось кондитерські вироби становлять лише 30–32%, жувальні гумки та інші солодощі – 8–10%. Аналітики також зауважили тенденцію зниження попиту на жувальні цукерки. Так, німецька компанія Haribo, що є одним із найвідоміших виробників желейок, опустилася на 8 місце у рейтингу.

Як пишуть аналітики, люди дедалі активніше купують «корисні солодощі», або продукти зі зниженим вмістом цукру, високим вмістом білка або інших корисних інгредієнтів. Також покупці враховують при виборі солодощів екологічість упакування, відповідальне постачання сировини та вуглецево нейтральне виробництво.

Що відомо про Roshen?

Roshen – найбільший виробник солодощів в Україні. До корпорації входять Київська, Кременчуцька, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі, Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) та фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Кінцевий бенефіціар компанії – Олексій Порошенко, син Петра Порошенка. Згідно з даними YouControl, дохід корпорації Roshen, зокрема шести основних українських підприємств, у 2024-му сягнув 46,4 млрд грн. Компанія виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів, а загальний обсяг виробництва становить близько 300 тис. тонн продукції на рік.