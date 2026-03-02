«Карпатнафтохім» не працює з 2022 року

Господарський суд Івано-Франківської області 27 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Карпатнафтохім» — одного з найбільших нафтохімічних підприємств України. Ініціатором процедури виступив державний «Укрексімбанк», який заявив про заборгованість компанії на суму понад 1,29 млрд грн за кредитними договорами, укладеними у лютому 2021 року, пише InVenture.

Окрім державного банку, із заявою про відкриття провадження звернулося також ТзОВ «Костанза» – власник Калуської ТЕЦ. Компанія повідомила про борг у понад 322,7 млн грн за постачання енергоресурсів. Загальна сума заявлених претензій перевищує 1,6 млрд грн.

Господарський суд відкрив провадження та призначив розпорядника майна – арбітражного керуючого, кандидатуру якого запропонував «Укрексімбанк».

«Карпатнафтохім» було створено 2004 року на базі калуського підприємства «Оріана». Завод спеціалізується на виробництві хлору та каустичної соди, етилену та пропилену, вінілхлориду, поліетилену.

До повномасштабного вторгнення РФ підприємство було найбільшим виробником пластику та поліетилену в Україні, що використовували для потреб будівельної, трубної та інших галузей, для виробництва пакування тощо.

До 2017 року завод контролювала російська група «Лукойл». Напередодні запровадження українських санкцій актив був проданий нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V., бенефіціарами якої стали Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький. Як повідомляв сайт «Наші гроші», Мамедов – багаторічний топ-менеджер «Лукойлу» в Україні, який і нині може представляти інтереси російської компанії. А Щуцький у той час був партнером народного депутата від «Народного фронту» Андрія Іваничука, нині покійного.

Після початку повномасштабної війни підприємство зупинило виробництво. У жовтні 2022 року актив було арештовано в межах кримінального провадження за підозрами в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів, зокрема незаконних транзакцій в РФ.

Управління заводом було передано до АРМА, однак агентству не вдалося реалізувати механізм передачі підприємства в ефективне управління через юридичні неточності у судовому рішенні. Частина переданого майна, як з’ясувалося, формально не належала підприємству. У грудні 2023 року арешт було скасовано.

У червні 2024 року у структурі власності з’явився новий співвласник – маловідомий бізнесмен із Дрогобича Андрій Веселий, який придбав 33% в статутному капіталі менш ніж за 1 млн доларів. «Українська правда» пов’язувала вихід підприємства з-під управління АРМА та зміну власності з політичним впливом, зокрема з тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як писав сайт «Наші гроші», серед засновників ТзОВ «Костанза» були люди з оточення російської нафтової компанії «Лукойл». Зокрема, власниця 50% компанії Лариса Похила – колишня співробітниця російської компанії «Лукой», вона працювала на Одеському НПЗ, коли він належав росіянам.

Станом на початок березня ТзОВ «Костанза» також перебуває в процесі банкрутства, йдеться на платформі YouControl.