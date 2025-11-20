Усі зустрічі Міндіч проводив у власному офісі, розташованому за адресою Грушевського 9-А

Бізнесмен, співвласник студії «Квартал 95» і друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч безпосередньо міг впливати не лише на енергетичну та оборонну сфери України. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди», опублікованому 20 листопада.

Журналісти розповіли, що в травні 2025 року помітили тодішню керівницю Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу в клініці DMC, де, як з’ясували детективи НАБУ, розташовувався бек-офіс головного фінансиста Міндіча Олександра Цукермана. Журналісти припускають, що під час перебування Думи на посаді, арештованими активами, якими управляла АРМА, міг керувати Тимур Міндіч.

«30 липня, за кілька днів після того, як “Українська правда” опублікувала інформацію про можливе прослуховування квартири Тимура Міндіча, Олена Дума звільнилась з АРМА», – ідеться в повідомленні.

Також Дума могла допомагати злочинній групі, що фігурує в спецоперації НАБУ «Мідас». Відомо, що колишній міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше очолював міністерство енергетики, цього року оселився в будинку, який конфіскували в колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Маєток був під арештом АРМА. Також в цьому будинку неодноразово помічали вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук. За даними слідства, Гринчук та Галущенко могли були підконтрольні Тимуру Міндічу.

У розслідуванні УП також згадуються брати Андрій та Василь Веселі. Перший у 2023 році став співвласником одного з найбільших в Україні хімічних підприємств «Карпатнафтохім» (Калуш), яке раніше запідозрили у виведенні понад 5 млрд грн в Росію через фірми-прокладки.

Джерела журналістів в бізнесових колах раніше розповідали, що Василя Веселого призначили радником керівника «Сенс банку» за те, що він надав свого брата як підставну особу для безплатного перепису частки «Карпатнафтохіму» в інтересах Офісу президента.

У березні 2025 року Василя Веселого помітили в клініці DMC. Там він зустрівся з Олександром Цукерманом, після чого вони разом поїхали в аптеку.

Зазначається, що Веселий добре знайомий з Цукерманом та Міндічем. За інформацією джерел видання серед правоохоронців та бізнесменів, зустрічі трьох відбувались регулярно на закритому об’єкті на Трухановому острові, який ще називають «баня». Також автомобіль Веселого часто приїжджав за адресою Грушевського 9-А, де мешкав та мав офіс Тимур Міндіч.

Окрім цього, за інформацією з підозри Тимура Мініча, бізнесмен намагався заробити на продажі державі неякісних бронежилетів, і, за даними ГАР МО, допомагав йому в цьому Василь Веселий. З появою частини плівок НАБУ стало зрозуміло, що Тимур Міндіч вклав у неякісні бронежилети 300 млн грн і вимагав від тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова «рєшіть вопрос». Компанія виграла тендер, однак його скасував Держоператор тилу через те, що у неї не було ліцензії на продаж.

Що відомо про операцію «Мідас», де фігурує Міндіч

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергосекторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

НАБУ встановило, що корупційною схемою керував співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. За версією слідчих, він контролював діяльність «пральні», через яку відмивалися кошти. Він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для розв’язання питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ на авто львівського сервісу преміум перевезень «ТаймЛюкс».

Нещодавно заарештований посадовець НАБУ Руслан Магамедрасулов розповів, що бізнесмен Тимур Міндіч, який фігурує у справі корупції в «Енергоатомі», виконував функцію топменеджера, але не був головним бенефіціаром схеми.