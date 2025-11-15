Підприємець володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень

Підозрюваний у організації масштабної корупційної схеми у «Енергоатомі» Тимур Міндіч виїхав з України на авто Mercedes-Benz S 350, скориставшись послугами львівського сервісу преміум перевезень «ТаймЛюкс». Про це повідомляють «Схеми» («Радіо Свобода»).

Раніше повідомляли, що Тимур Міндіч виїхав з України вночі 10 листопада за чотири з половиною години до обшуків через пункт пропуску в Грушеві на Львівщині. Журналісти «Схем» дізнались, що Міндіч перетнув український кордон у напрямку Польщі на автівці Mercedes-Benz S-350. Від джерел із доступом до даних про перетин кордону журналісти дізнались номери цього авто. Згодом відшукали цю машину в соцмережах і встановили власників.

Автомобіль Mercedes-Benz S 350 належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який є керівником та власником компанії «ТаймЛюкс» та, відповідно до YouControl, володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень – це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

Фірма «ТаймЛюкс» була зареєстрована у Львові менше ніж пів року тому – в травні 2025 року. У власності компанії не вказані нерухоме майно чи транспорт, лише чинна ліцензія на внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів, а з її соцмереж видно, що послуги надавалися ще до формальної реєстрації, ймовірно в межах профільного ФОП Максима Вовка. Журналісти дізнались, що вартість трансферу за маршрутом Київ-Варшава автомобілем Mercedes-Benz S-класу вартує 1300 євро.

На сайті «ТаймЛюкс» зазначено, що компанія пропонує перевезення преміумкласу до Польщі, Молдови та Румунії. У рекламних роликах вони обіцяють «швидкий перетин кордону», «повний супровід» та «індивідуальні маршрути під побажання клієнта».

Іншим співвласником фірми-перевізника є Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні ДПСУ і в одному із застосунків з перевірки номерів позначений як «начальник відділу боротьби з контрабандою Прикордонна служба».

«Схеми» зв’язалися зі львівськими бізнесменами. Максим Вовк відповів: «Компанія не перевіряє документів пасажирів. Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. В мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання». На друге уточнення, чи знайомий він з Міндічем, відповів: «Слава богу, ні». Його партнер по бізнесу Ельдар Асадулаєв лише коротко відповів: «Вперше чую» – і поклав слухавку.

Раніше Держприкордонслужба назвала законним виїзд Тимура Міндіча з України, повідомивши, що прикордонники не отримували доручень про заборону виїзду для Міндіча. Відомо, що у бізнесмена є троє дітей.