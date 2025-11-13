Тимур Міндіч і Олександр Цукерман

Бізнесмен та соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч, якого підозрюють у організації корупційної схеми в «Енергоатомі», виїхав з України за чотири з половиною години до обшуків через пункт пропуску в Грушеві на Львівщині. Про це повідомляє УП з посиланням на джерела. Раніше в Держприкордонслужбі повідомили, що Міндіч виїхав на законних підставах. Зазначимо, що в Тимура Міндіча є троє неповнолітніх дітей від доньки однієї з засновниць російської фешніндустрії Алли Вербер Катерини.

За даними УП, Тимур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі о 2:09 ночі 10 листопада – за чотири з половиною години до обшуків у його квартирах в будинку в Києві. Він виїхав за кордон через пункт пропуску Грушів – Будомєж на Львівщині.

Вже під час обшуків у інших фігурантів схеми знайшли докази того, що вони знали, що на понеділок готуються якісь заходи: «треба зачиститись до понеділка», – писав один із учасників схеми іншим.

Також, за інформацією журналістів, один із фігурантів справи наступного дня, 8 листопада, повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах. Йдеться про того героя плівок, який скаржився: «нести 1,6 млн доларів таке собі задоволення». Співрозмовники наголошують, що це головний бухгалтер злочинної організації з позивним «Рьошик».

Також джерела УП стверджують, що наразі в НАБУ і САП є інформація, що частину інформації фігурантам міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк. Але прізвища Міндіча на той момент не було у електронних матеріалах. Зокрема, після цього зливу за кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман на прізвисько Sugarman.

29 жовтня Цукерман разом із Міндічем полетіли до Ізраїля на святкування до товариша. 4 листопада Міндіч повернувся в Україну, Цукерман залишився в Ізраїлі. За даними нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, після виїзду з України 10 листопада Тимур Міндіч був помічений у Тель-Авіві, де він перебуває разом із братами Цукерманами.

Що відомо про операцію «Міндас»

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», в межах якої українські чиновники та топпосадовці організували відкати на будівництві об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.

Слідчі повідомили, що завдяки схемі відкатів фігуранти відмили 100 млн доларів. Готівку вони розподіляли в офісі колишнього нардепа та державного зрадника, який наразі обіймає посаду сенатора в Росії, Андрія Деркача.

У матеріалах справи фігурує низка осіб із кодовими іменами «Карлсон», «Тенор», «Рокет», яких журналісти та слідчі ототожнюють із бізнесменом Тимуром Міндічем, радником міністра енергетики Ігорем Миронюком та топпосадовцем «Енергоатома» Дмитром Басовим.

Саме Міндіча НАБУ вважає одним із організаторів схеми – він, за даними розслідування, курував фінансові потоки й мав вплив на ухвалення рішень у держкомпанії через «смотрящих». Слідчі вказують, що ця група мала політичне прикриття: у розмовах фігурують прізвища чинного міністра енергетики Германа Галущенка, кількох заступників міністрів та представників урядового апарату.

Президент Володимир Зеленський назвав справу «ударом по довірі до держави» й закликав «очистити енергетику від тіньових груп впливу».