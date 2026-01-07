Нелегальна школа діє при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» у Києві

У роботі нелегальної школи при монастирі УПЦ МП в Голосієво виявили порушення права дітей на освіту, ознаки індоктринації, пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Про це у середу, 7 січня, повідомила освітня омбудсманка Надія Лещик.

Омбудсманка проаналізувала розслідування журналістів «Слідство.Інфо» щодо роботи нелегальної школи та виявила там кілька порушень, серед яких:

індоктринація дітей, пропаганда та порушення засад державної політики національної пам’яті українського народу та закону про декомунізацію;

порушення прав дітей на освіту;

нелегальне надання освітніх послуг;

порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти (ознаки можливого фіктивного зарахування учнів, неправомірного отримання освітньої субвенції, підробки документів тощо).

«Спільно з іншими органами буде з’ясовано обставини можливих порушень, надано їм правову оцінку та вжито відповідних заходів реагування», – наголосила вона.

Освітня омбудсманка відзначила, що наявність такої нелегальної школи в столиці України – це ознака знищення української ідентичності. За її словами, саме такі методи застосовує Росія на тимчасово окупованих територіях.

Також в цій ситуації є ознака порушення батьками права дітей на здобуття освіти. Адже навчаючись у закладі без ліцензії, в дітей можуть виникнути проблеми з отриманням документів про освіту у майбутньому.

Окрім того, серед порушень – нелегальне надання освітніх послуг і порушення ліцензійних вимог тими закладами освіти, де рахувалися ці учні. У межах реагування на цю ситуацію Лещик надіслала лист у Державну службу якості освіти щодо здійснення позапланової перевірки закладів загальної середньої освіти, також вона звернулася до окремих установ та до правоохоронних органів.

Нагадаємо, журналістка «Слідство.Інфо» видала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу й таким чином дізналася деталі функціонування підпільної школи. Як зазначають у матеріалі, до закладу віддають своїх дітей парафіяни одного з київських храмів Української православної церкви московського патріархату. У цій школі дітям викладають за радянськими підручниками, а також показують російські фільми та вчать російських пісень.

Служба безпеки України заявила, що вже досліджує можливу протиправну діяльність у межах кримінального провадження.