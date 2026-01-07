Максим Кутерга працює у прокуратурі Хмельниччини з вересня 2025 року

Дружина колишнього керівника Бюро економічної безпеки та нинішнього заступника прокурора Хмельниччини Максима Кутерги у 2024 році придбала земельну ділянку та збудувала котедж у преміальному котеджному містечку Piemont eco Village поблизу Києва. Вартість цього майна може значно перевищувати задекларовані доходи родини. Про це у середу, 7 січня, повідомило hromadske.

Йдеться про ділянку площею 6,5 сотки в селі Підгірці, яку у липні 2024 року оформила на себе Анастасія Кутерга – тодішня новоспечена дружина Максима Кутерги, якого незадовго до цього звільнили з посади керівника БЕБ. За даними журналістів, на цій ділянці вже збудували двоповерховий котедж площею близько 170 м², хоча в декларації він зазначений як об’єкт незавершеного будівництва.

Кар’єра та зв’язки Максима Кутерги

38-річний Максим Кутерга має тривалий стаж роботи в правоохоронних органах. Він працював у структурах МВС, Генеральній прокуратурі, а з 2022 року – у Бюро економічної безпеки. У 2025 році короткий час виконував обов’язки директора БЕБ, а з вересня 2025 року став заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Водночас в офіційній біографії не згадують, що у 2019 році Кутерга не пройшов атестацію прокурорів і був звільнений, однак уже у 2020 році поновлений на посаді за рішенням суду з компенсацією понад 300 тис. грн зарплати.

У цей період він отримав адвокатське посвідчення та працював в адвокатському об’єднанні «Лігал Стратеджі», співвласники якого мають професійні зв’язки із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим. Саме з цими зв’язками Кутергу раніше пов’язували окремі медіа під час конкурсу на посаду керівника БЕБ.

Нерухомість і доходи родини

До 2024 року Максим Кутерга не мав задекларованого майна. Після одруження в його декларації з’явилися автомобіль Porsche 2019 року, оформлений на дружину, а також земельна ділянка під Києвом. Землю Анастасія Кутерга придбала після продажу своєї квартири в панельному будинку на Позняках за понад 2,5 млн грн. Покупцем у документах зазначений Микола Деменкор, однак, за даними журналістів, людини з такими даними в Україні не існує.

Заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик зазначає, що помилка у прізвищі покупця може бути невипадковою. За його словами, це може свідчити про спробу приховати реальну вартість майна або уникнути перевірки джерел походження грошей, оскільки через неточності в документах система не може зіставити фінансові дані, а відповідальність за такі помилки наразі не передбачена.

Вартість земельної ділянки та будинку в Підгірцях у декларації не вказана – через відсутність даних від члена сім’ї.

За інформацією hromadske, офіційна ціна ділянки становила близько 239 тис. грн, що суттєво нижче за ринкову. Журналісти також встановили, що будівництво котеджу розпочалося ще до купівлі землі, хоча формально ділянку придбали без об’єктів нерухомості. За оцінками рієлторів, вартість котеджу разом із землею може становити 250-330 тис. доларів.

Крім того, нині Анастасія Кутерга продає придбаний торік автомобіль Porsche за 64 тис. доларів (близько 2,7 млн грн).

Доходи подружжя

За 2024 рік Максим Кутерга задекларував 1,2 млн грн зарплати, його дружина – близько 1,7 млн грн підприємницького доходу та 2,7 млн грн від продажу квартири. Заощадження подружжя суттєво не зменшилися, попри масштабні придбання.

У прокуратурі журналістам пояснили, що гроші на землю та будівництво дружина Кутерги отримала від підприємницької діяльності. Водночас ФОП вона відкрила лише в липні 2024 року, а її попередня компанія «Рояль в кущах», практично не приносила прибутку.

Нові родичі прокурора

Окрему увагу журналісти звернули на родичів Анастасії Кутерги. Її батько Ігор Сунцов – колишній керівник Харківського авіазаводу, якого в Україні заочно обвинувачують у розтраті коштів і колабораційній діяльності. У 2021 році він утік до Росії, де працював начальником виробничо-конструкторського відділу ВАТ «Борисфен», що займається обслуговуванням і ремонтом авіаційних двигунів. Згодом він став посадовцем окупаційної адміністрації на Запоріжжі та приєднався до партії лідера РФ «Единая Россия».

Комунарський районний суд Запоріжжя визнав Ігоря Сунцова винним у колабораційній діяльності й засудив його до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Мати Анастасії, попри роботу в аптеці, за кілька років придбала кілька об’єктів дорогої нерухомості в Києві та передмісті. Походження грошей вона журналістам не пояснила.

У прокуратурі запевнили, що Максим Кутерга не підтримує жодних контактів із батьком дружини, а сама Анастасія давно з ним не спілкується.

Анастасія та Максим Кутерги

Ознаки незаконного збагачення

Заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик вважає, що у справі можуть бути ознаки незаконного збагачення, адже ринкова вартість майна родини перевищує 13 млн грн, тоді як підтверджених доходів для таких витрат журналісти не знайшли. За його словами, за наявності таких розбіжностей матеріали варто передавати до НАБУ.