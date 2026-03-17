Ворог влучив біля одного із терміналів логістичного оператора

Зранку у вівторок, 17 березня, російські військові атакували Запоріжжя, влучивши біля одного із терміналів логістичного оператора. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Відомо, що перед вибухом Повітряні сили ЗСУ попереджали про російські безпілотники та швидкісні цілі у напрямку Запоріжжя. Вибухи у місті пролунали близько 06:20. Згодом стало відомо, що ворог поцілив біля одного із терміналів «Нової пошти».

Спершу голова ОВА Іван Федоров писав, що на момент атаки на роботі перебували сім працівників, які отримали поранення внаслідок обстрілу. Проте згодом він уточнив про вісім поранених людей. За його словами, шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.

Федоров також зазначив, що внаслідок атак на область протягом минулої доби, 16 березня, одна людина загинула, а ще 10 – зазнали поранень.

Нагадаємо, вранці неділі, 15 березня, російські військові FPV-дроном атакували на Харківщині автомобіль швидкої медичної допомоги. Внаслідок удару загинули двоє медиків.