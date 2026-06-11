Один з поранених поліцейських

У четвер, 11 червня, у Запоріжжі на поліцейських із ножем напав господар квартири, де проводили обшуки. Внаслідок цього постраждали трьох правоохоронців, а нападника ліквідували, повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

За даними правоохоронців, напад на них скоїв фігурант кримінального провадження під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцем його проживання. Під час обшуків він застосував проти поліцейських сльозогінний газ та завдав трьом із них ножових поранень.

«Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір та створював безпосередню загрозу життю і здоров’ю працівників поліції. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю», – повідомили у пресслужбі поліції.

Внаслідок отриманого поранення нападник помер. Трьох поранених поліцейських госпіталізували, їх стан стабільний.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На місці події працюють слідчі, працівники ДБР та інші профільні служби. Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, напередодні, 10 червня, у Вінниці в магазині чоловік напав на жінку з ножем, вбивши її, а потім зарізав себе. Очевидці повідомили, що загиблі були співмешканцями, між якими часто виникали конфлікти.