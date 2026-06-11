Вартість проїзду буде однаковою як у комунальному, так і в приватному транспорті

У Тернополі 13 червня почнуть діяти нові тарифи проїзд у громадському транспорті. Рішення про зміну вартості ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Це вже друге підвищення від початку року.

Як повідомила міська рада, вартість проїзду буде однаковою як у комунальному, так і в приватному громадському транспорті та становитиме:

• 19 грн – при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта тернополянина»;

• 23 грн – при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

• 26 грн – при оплаті банківською карткою або пристроєм з технологією NFC.

Рішення про зміну тарифу ухвалили «у зв’язку із значним підвищенням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та комплектуючих, а також збільшенням державних соціальних стандартів і рівня мінімальної заробітної плати».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Учні та студенти Тернопільської громади й надалі користуватимуться безплатним проїздом у тролейбусах та комунальних автобусах при пред’явленні «Соціальної карти тернополянина» категорій «Учнівська»/«Студентська», а також матимуть 50% знижки на проїзд у приватному транспорті за наявності вищевказаних карток.

Безкоштовний проїзд залишили також для пільгових категорій, серед яких пенсіонери, особи з інвалідністю, учасники бойових дій тощо.

Це друге підвищення тарифів у Тернополі на проїзд від початку року. Наприкінці березня проїзд у місті подорожчав із 15 грн до 20 грн за оплати банківською карткою. Вартість проїзду з карткою тернополянина тоді підвищили з 12 грн до 15 грн. 17 грн була нова вартість при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком (замість попередніх 14 грн).

Нагадаємо, упродовж останніх місяців українські міста підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті (наприклад, Львові та Мукачеві). З-поміж причин подорожчання перевізники називали інфляцію та зростання вартості пального внаслідок перекриття руху через Ормузьку протоку.