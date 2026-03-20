Ціна квитка зросте на 3-5 гривень

З 23 березня у Тернополі запроваджують нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради 18 березня. Причину здорожчання пояснюють підняттям цін на пальне.

Усередньому вартість квитка зросте на 3-5 гривень. Наразі діють єдині ціни на проїзд як в приватному, так і в комунальному транспорті. Про це повідомили у Тернопільській міськраді у п’ятницю, 20 березня.

Вартість проїзду залежатиме від способу оплати:

15 грн – при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта тернополянина» (було 12 грн);

17 грн – при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком (було 14 грн);

20 грн – при оплаті банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим проїзним квитком (було 15 грн).

Учні та студенти й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом у тролейбусах і комунальних автобусах, а також матимуть 50% знижки у приватному транспорті. Збережено й безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. Також є послуга «Єдиний квиток», яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок упродовж 30 хвилин.

Додамо, що нещодавно вартість проїзду у громадському транспорті підвищили і в Чернівцях. Перевізники пояснили зростання тарифу збільшенням ціни на пальне. У квітні вартість знову переглядатимуть.