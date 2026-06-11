Ніжна домашня випічка з пухкого дріжджового тіста та соковитої ягідної начинки. Поєднання вишні, чорниці та малини надає булочкам приємного кисло-солодкого смаку, а вершково-сирна глазур робить їх особливо м’якими та ароматними. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Молоко 250 мл Пресовані дріжджі 40 г Яйця 2 шт. Вершкове масло 50 г Пшеничне борошно 550 г Сіль 1/2 ч. л. Цукор 1 ч. л. Для начинки: Вишня 250 г Чорниця 60 г Малина 60 г Коричневий цукор 50 г Для глазурі: Вершковий сир 200 г Лимонний сік 2 ст. л. Цукрова пудра 100 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Підігрійте 130 мл молока до температури близько 40 градусів. Розкришіть дріжджі, додайте цукор, перемішайте та залиште на 10 хвилин до появи пінної шапочки.

Крок 2 Розтопіть вершкове масло. Додайте до опари яйця, решту молока та масло. Окремо змішайте 500 г борошна із сіллю, влийте рідкі інгредієнти та замісіть м’яке однорідне тісто.

Крок 3 Накрийте миску рушником і залиште тісто в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно добре піднялося. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Видаліть кісточки з вишень. Змішайте вишню, чорницю, малину та коричневий цукор, намагаючись не пошкодити ягоди.

Крок 5 Посипте робочу поверхню борошном. Розкачайте тісто у прямокутний пласт розміром приблизно 40×45 см. Рівномірно розподіліть ягідну начинку по поверхні тіста та щільно загорніть у рулет.

Крок 6 Наріжте рулет на 8 рівних шматочків і викладіть їх у форму, застелену пергаментом, залишаючи невеликі проміжки між заготовками. Залиште равлики на 30 хвилин для повторного підйому.

Крок 7 Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте равлики близько 25 хвилин до золотистого кольору.