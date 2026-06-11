Равлики з вишнею та малиною. Рецепт дня
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Ніжна домашня випічка з пухкого дріжджового тіста та соковитої ягідної начинки. Поєднання вишні, чорниці та малини надає булочкам приємного кисло-солодкого смаку, а вершково-сирна глазур робить їх особливо м’якими та ароматними. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Молоко
|250 мл
|Пресовані дріжджі
|40 г
|Яйця
|2 шт.
|Вершкове масло
|50 г
|Пшеничне борошно
|550 г
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Цукор
|1 ч. л.
|Для начинки:
|Вишня
|250 г
|Чорниця
|60 г
|Малина
|60 г
|Коричневий цукор
|50 г
|Для глазурі:
|Вершковий сир
|200 г
|Лимонний сік
|2 ст. л.
|Цукрова пудра
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Підігрійте 130 мл молока до температури близько 40 градусів. Розкришіть дріжджі, додайте цукор, перемішайте та залиште на 10 хвилин до появи пінної шапочки.
Крок 2
Розтопіть вершкове масло. Додайте до опари яйця, решту молока та масло. Окремо змішайте 500 г борошна із сіллю, влийте рідкі інгредієнти та замісіть м’яке однорідне тісто.
Крок 3
Накрийте миску рушником і залиште тісто в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно добре піднялося.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Видаліть кісточки з вишень. Змішайте вишню, чорницю, малину та коричневий цукор, намагаючись не пошкодити ягоди.
Крок 5
Посипте робочу поверхню борошном. Розкачайте тісто у прямокутний пласт розміром приблизно 40×45 см. Рівномірно розподіліть ягідну начинку по поверхні тіста та щільно загорніть у рулет.
Крок 6
Наріжте рулет на 8 рівних шматочків і викладіть їх у форму, застелену пергаментом, залишаючи невеликі проміжки між заготовками. Залиште равлики на 30 хвилин для повторного підйому.
Крок 7
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте равлики близько 25 хвилин до золотистого кольору.
Крок 8
Збийте вершковий сир із лимонним соком і цукровою пудрою до гладкої консистенції. Нанесіть глазур на ще теплі булочки та дайте їм трохи охолонути перед подачею.