Ймовірно, сома випустили в іншу водойму

Легендарного сома з варшавського озера Балатон, через вилов якого 57-річного українця депортували з Польщі, ймовірно, випустили в іншу водойму. Про це повідомив польський сайт Wirtualna Polska, у середу, 10 червня.

Наприкінці травня 57-річний українець виловив з варшавського озера Балатон 183-сантиметрового 20-річного сома, який був улюбленцем місцевих мешканців. Інцидент викликав резонанс, оскільки на той момент діяв період заборони на вилов. Попри зауваження очевидців, чоловік поклав сома до багажника автомобіля та поїхав.

Згодом українця затримали, висунули йому обвинувачення у браконьєрстві та депортували до України із забороною в’їзду до Польщі та країн Шенгенської зони на п’ять років.

Однак, як пише польський сайт, українець стверджував, що випустив сома в іншу водойму у Варшаві, але підтвердити це не вдалося.

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«Затриманий чоловік повідомив поліції, що випустив сома в іншу водойму у Варшаві. Однак це не було підтверджено, і ніхто інший цього не бачив. Досі не з’ясовано, що саме сталося із сомом. Ми не знаємо, чи риба жива», — розповіла речниця поліції Йоанна Венгжиняк.

Нагадаємо, що відео з виловленим сомом поширилося в інтернеті, після чого 5 червня українця депортували.