У 2014 році Сергій Єлісєєв перейшов на бік Російської Федерації

Колишнього першого заступника командувача Військово-морських сил ЗСУ, віцеадмірала Сергія Єлісєєва заочно засудили до 15 років в'язниці з позбавленням військового звання «віцеадмірал». Про це у четвер, 11 червня, повідомив Офіс генпрокурора.

Вирок ухвалив Приморський районний суд міста Одеси 8 червня 2026 року за публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Його визнали винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та веденні агресивної війни.

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За даними слідства, під час окупації Криму у 2014 році Єлісєєв, який тимчасово виконував обов’язки командувача українського флоту, відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік Російської Федерації.

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Після цього у липні 2014 року його було призначено заступником командувача Балтійського флоту РФ, де він відповідав за бойову підготовку особового складу. Навіть після кадрових змін у командуванні у 2016 році він зберіг свою посаду. Прокуратура довела, що його дії сприяли підриву обороноздатності України, захопленню українських військових кораблів та встановленню контролю російських військ над Кримським півостровом.

Згодом Єлісєєв публічно підтримував Росію та брав участь у пропагандистських заходах. Наразі він перебуває під санкціями України, США, Канади, Великої Британії, ЄС та інших країн-партнерів.

Нагадаємо, 12 травня Служба безпеки України затримала власну працівницю, яка виявилася російською агенткою. Вона передавала росіянам дані про розслідування СБУ в одному з прифронтових підрозділів