121 бригада заявила про налагодження забезпечення бійців на позиціях на Запорізьокму напрямку

121 бригада територіальної оборони заявила, що проблеми із забезпеченням військових на позиціях – вирішені. Про це йдеться у заяві бригади, опублікованій на фейсбук-сторінці у вівторок, 18 серпня. Раніше бійці бригади записали відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, у якому поскаржилися на критичну нестачу їжі, води та медикаментів.

«Щирий крик про допомогу та бажання близьких надати максимального розголосу питанню забезпечення конкретного підрозділу були почуті, а базові потреби – задоволені», – заявили у бригаді.

Водночас у 121 бригаді заявили, що ситуацію з неналежним забезпеченням на позиціях та відеозвернення бійців до Михайла Драпатого використали росіяни для інформаційної спецоперації. У зв’язку з цим у бригаді зазначили, що видалятимуть коментарі, автори яких не мають «реальних фото», а також блокуватимуть такі сторінки. Також повідомили, що бригада спілкуватиметься лише з родичами бійців у межах координаційної групи.

«Усі коментарі та дописи зі сторінок, які не містять реальних фото авторів, а також фейкові акаунти, створені спеціально для ворожих деструктивних дій, будуть справедливо заблоковані. Ми не дамо московським ботам скористатися щирістю та наївністю українців, які прагнуть допомогти, але не знають, як це краще зробити, і на цьому емоційному тлі стають заручниками добре спланованої маніпуляції. Завдання ворога – сіяти зневіру і розбрат», – йдеться у заяві бригади.

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Також у 121 бригаді зазначили, що забезпечать підрозділи необхідними речами та перебувають на зв’язку з військовими. Водночас командування батальйону «має весь необхідний ресурс та засоби».

Нагадаємо, 9 серпня у мережі поширили відеозвернення військових взводу вогневої підтримки 3-го батальйону 121-ї бригади до Головнокомандувача ЗСУ. Командир взводу, лейтенант Анатолій Сейщук заявив, що перебуває зі своїми бійцями на позиції на Запорізькому напрямку близько чотирьох місяців. За його словами, військові отримують посилки з продуктами та водою раз на 3–7 днів, а через нестачу питної води вони вимушені пити власну сечу. Також військові скаржилися, що несвоєчасно отримують ліки, а в окремих випадках не отримують їх взагалі.

У відеозверненні Анатолій Сейщук наголошував, що звертався до «інших інстанцій» із проханням налагодити забезпечення на позиції, однак не отримав відповіді.

Наступного дня відеозвернення прокоментували у 121 бригаді ТрО. Там визнали проблеми з логістикою та назвали позицію, на якій перебувають Анатолій Сейщук та його підлеглі, «важкодоступною». Водночас у бригаді запевнили, що бійці отримують необхідний вантаж, хоч і з затримками. Також там заявили, що проведуть ротацію військових, як тільки це буде безпечно.