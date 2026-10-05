Через схему пройшли 8 цивільних

Правоохоронці оголосили підозру 53-річному начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та його 44-річному заступнику, які використовували службові повноваження для штучного нарощування показників мобілізаційного плану на Прикарпатті.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в понеділок, 5 жовтня, упродовж 2025–2026 років посадовці за допомогою власних електронних ключів доступу, логінів та паролів внесли до системи неправдиві дані щодо восьми чоловіків.

В СБУ додали, що здебільшого військовозобов’язаних фіктивно «мобілізовували» до підпорядкованого РТЦК та СП, а в одному випадку – до штурмового підрозділу Збройних Сил. Насправді ж чоловіки не йшли на військову службу і продовжували вести цивільне життя.

Полковнику та його заступнику інкримінують ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованій системі). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Суд взяв підозрюваних під варту з можливістю внесення застави.

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