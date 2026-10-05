28-річний стендап-комік відомий своїми жартами на тему української мови

У Львові скасували концерт українського стендап-коміка з неоднозначною репутацією Фелікса Редьки. Про це у понеділок увечері, 5 жовтня, повідомив Центр Довженка, де й мав відбутись концерт.

Квитки на концерт «Одіссея Фелікса Редьки» тривалістю 80 хв, який планували провести 29 жовтня на Сихові у Львові коштували від 490 до 1090 грн. Як можна побачити на сайті з продажу квитків, значна їх частина вже розкуплена. В анонсі концерту написано, що під час заходу відбуватиметься збір на Сили оборони.

28-річний Фелікс Редька – український стендап-комік із Сум. Найбільшу популярність здобув завдяки сатиричному образу Анатолія Почечуна, вигаданого кандидата в мери Сум, через якого висміює місцеву політику, чиновників і суспільні проблеми. Тур Фелікса Редьки запланований 12 містами України, серед яких Івано-Франківськ, Хмельницький, Вінниця та інші. Поки що інформації про скасування концертів Редьки у цих містах немає.

Директорка ЛКП «Культурно-освітній центр імені Олександра Довженка» Марта Іванишин повідомила у Фейсбук, що договору з організаторами про проведення концерту Центр не підписував.

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Скандали Фелікса Редьки

Наприкінці 2022 року Редька закликав мешканців заходу України бути терпимішими до українців зі сходу у питанні української мови. Під час виступу у Львові у жовтні 2022 року Редька говорив про російськомовних жителів Сумщини, які після повномасштабного вторгнення поступово переходять на українську. Він просив не вимагати від людей миттєвої зміни мови. Найгостріший фрагмент його жарту стосувався запитання, скільки ще російських бомб має впасти, щоб люди перестали говорити російською. Редька відповів, що хотів би підійти до людини, яка так запитує, і сказати: «Чотири». Жарт про кількість бомб прозвучав на тлі реальних російських обстрілів українських міст і загибелі цивільних.

У липні 2024 року Редька публічно виступив проти осуду батьків, які спілкуються зі своїми дітьми російською мовою. Він наголошував, що люди мають право розмовляти в побуті так, як їм комфортно, а втручатися в сімейне життя стороннім не слід.

25 червня 2025 року Фелікс Редька написав у Тредс, що «"Росія знищувала укрмову" – пропагандистський штамп!». Далі він стверджував, що подібні мовні обмеження практикували різні держави в XIX–XX століттях, згадав закриття українських шкіл навіть у Бразилії та пояснював відсутність української державності внутрішніми чварами українців. Також він виступив проти конфліктів між громадянами через мову.

У січні 2026 року на тлі складної ситуації з електропостачанням та опаленням у Києві Редька опублікував у Тредс допис, у якому написав: «Нічого не зігріває так, як розуміння, що в Києві більше не стоїть памʼятник Булгакову».