Апеляційний суд розглядає позов про оскарження розміру застави

Львівська прокуратура оскаржила розмір застави трьом підозрюваним у справі про розкрадання грошей під час будівництва фортифікацій на Сумщині. Личаківський районний суд Львова визначив для кожного з них заставу у 998,4 тис. грн, а прокуратура просила від 1,42 млн до 20,6 млн грн. Три апеляційні скарги з 2 жовтня розглядає Львівський апеляційний суд.

Йдеться про колишнього чиновника Львівської ОВА Романа Дулю, керівника зареєстрованої у Запоріжжі будівельної компанії «Дінатрон-груп» Дмитра Скляра, а також Павла Бабича.

30 вересня слідча суддя Личаківського районного суду Ірина Ціпивко обрала трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів з альтернативою внесення застави. Для кожного сума застави становить 998,4 тис. грн.

Прокуратура вважає цю суму недостатньою та просить Львівський апеляційний суд скасувати рішення суду першої інстанції. Для Романа Дулі прокуратура просила визначити заставу 20,633 млн грн, для Павла Бабича – 15,498 млн грн, а для Дмитра Скляра – 1,42 млн грн. Апеляційні скарги на ухвали щодо трьох підозрюваних надійшли до Львівського апеляційного суду 2 жовтня.

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Нагадаємо, ДБР розслідує справу про розкрадання чиновниками Львівської ОВА спільно з виконавцями робіт загалом понад 74 млн грн на будівництві фортифікацій на Сумщині у 2024 року. Раніше повідомлялося, що у справі 11 підозрюваних, зокрема, троє чиновників ЛОВА. Колишньому чиновнику Львівської ОВА Роману Дулі 28 вересня повідомили про нову підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 ККУ. Слідство вважає, що протягом 2024 року Дуля у змові з працівниками УКБ Львівської ОВА та представниками «Дінатрон-груп» завищував вартість будівельних матеріалів і на рахунки компанії безпідставно перерахували майже 38 млн грн.

Раніше Дуля працював заступником начальника – начальником відділу технагляду і проєктних робіт управління капітального будівництва Львівської ОВА, а з кінця червня 2023 року виконував обовʼязки начальника цього управління. Підозру також отримали двоє працівників відділу технагляду та проєктних робіт УКБ ЛОДА Богдан Зубрицький та Геннадій Балашов, директор фірми-підрядника ТОВ «БК Львів» Ігор Летюк та інші співучасники. Нещодавно суд виніс вирок директору ТОВ «Будівельна Норма» Віктору Батюку, якого звинуватили у заволодінні понад 17,8 млн грн під час будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області. Правоохоронці вважають Романа Дулю організатором злочинної групи. Досудове розслідування триває.