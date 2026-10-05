Заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко та Роман Дуля інспектували будівництво фортифікацій на Сумщині в березні 2024 року

Колишньому чиновнику Львівської ОВА 52-річному Романові Дулі повідомили нову підозру в розкраданні бюджетних грошей, виділених на будівництво фортифікацій у Сумській області. Цього разу йдеться про привласнення майже 38 млн грн спільно з керівниками запорізької будівельної фірми «Дінатрон-груп».

Роману Дулі, який працював на посаді заступника начальника – начальника відділу технагляду і проектних робіт УКБ Львівської ОВА, а з кінця червня 2023 року виконував обов’язки начальника УКБ, 28 вересня 2026 року повідомили про підозру в привласненні майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). 30 вересня Личаківський районний суд визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 тис. грн.

Аналогічні запобіжні заходи суд обрав двом керівникам зареєстрованої в Запоріжжі будівельної фірми «Дінатрон-груп».

Як зазначається в матеріалах справи, на початку 2024 року відповідно до розпоряджень Кабміну управлінню капітального будівництва ЛОВА були перераховані майже 709 млн грн для будівництва військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд у Сумській області.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За версією слідства, Роман Дуля у змові з провідним інспектором відділу технагляду і проєктних робіт УКБ ЛОВА, а також директором ТОВ «Дінатрон-Груп» та особою, яка діяла від імені ТОВ «Дінатрон - Груп», умисно завищували вартість використаних будівельних матеріалів та привласнювали гроші упродовж 2024 року. У результаті на рахунки «Дінатрон-груп» було безпідставно перераховано майже 38 млн грн.

За інформацією аналітичної платформи YouControl, ТОВ «Дінатрон-груп» зареєстроване в Запоріжжі понад шість років тому. Власником та директором будівельної фірми зі статутним капіталом 1 тис. грн вказаний місцевий мешканець Дмитро Скляр.

Нагадаємо, ДБР розслідує справу про розкрадання чиновниками Львівської ОВА спільно з виконавцями робіт загалом понад 74 млн грн на будівництві фортифікацій на Сумщині у 2024 року. Раніше повідомлялося, що у справі 11 підозрюваних, зокрема, троє чиновників ЛОВА.

За версією слідства, організатором злочинної групи є тодішній т.в.о. начальника управління капітального будівництва ЛОВА Роман Дуля. У жовтні 2025 року Личаківський районний суд відправив його в СІЗО з правом внести 20 млн грн застави.

Підозру також отримали двоє працівників відділу технагляду та проєктних робіт УКБ ЛОДА Богдан Зубрицький та Геннадій Балашов, директор фірми-підрядника ТОВ «БК Львів» Ігор Летюк та інші співучасники.

Нещодавно суд виніс вирок директору ТОВ «Будівельна Норма» Віктору Батюку, якого звинуватили у заволодінні понад 17,8 млн грн під час будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області.