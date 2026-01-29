У березні 2024 року Львівська ОВА почала будувати фортифікаційні споруди на Сумщині

Слідство змінило кваліфікацію злочину про розкрадання на будівництві фортифікацій на Сумщині посадовцями Львівської ОВА та повідомило про нові підозри. Тепер справу розслідують за статтею про організовану злочинну групу, організатором якої слідство вважає колишнього керівника управління капітального будівництва ЛОВА Романа Дулю, якого 29 січня Личаківський районний суд відправив в СІЗО з альтернативою сплати 19 млн грн застави. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Кваліфікацію злочину змінили на ч. 5 ст. 191 ККУ – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

29 січня Личаківський районний суд продовжив запобіжний захід Роману Дулі – колишньому керівнику управління капітального будівництва Львівської ОВА, якого слідство вважає організатором схеми. Суд залишив його під вартою з альтернативою сплати 19 млн грн застави.

Розмір застави збільшили і підприємцеві Вікторові Батюку – йому призначили 1,9 млн грн. За версією слідства, інтереси Віктора Батюка лобіював Олег Кузик, який водночас керує скандальною компанією «Будівельна фірма «Жовква ЛТД».

Нагадаємо, 8 жовтня ДБР і прокуратура повідомили посадовцям Львівської ОВА та представникам підрядників про підозру у розкраданнях на будівництві фортифікацій на Сумщині. На ці роботи Кабмін виділив 708,8 млн грн, а Львівська ОВА залучила сім компаній, із якими уклали 18 договорів.

Всі роботи виконували з березня 2024 року, а влітку 2025 року фортифікації взяла на баланс Сумська ОВА. Львівська ОВА розкрадання грошей на будівництві заперечує, а саме слідство не розголошує деталей справи. 9 та 10 жовтня Личаківський районний суд заборонив журналістам ZAXID.NET публікувати будь-які деталі справи, почуті під час слухань.

Однак пізніше сам же суд опублікував ухвали, із яких стали відомі фігуранти схеми та подробиці їхнього обвинувачення.