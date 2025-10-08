У березні 2024 року Львівська ОВА почала будувати фортифікації на Сумщині

Державне бюро розслідувань повідомило посадовцям Львівської ОВА про підозру у розкраданнях на будівництві фортифікацій на Сумщині. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела в правоохоронних органах.

У березні 2024 року Львівська ОВА почала будувати фортифікаційні споруди на Сумщині. Тоді зазначалося, що цей напрямок курує заступник голови ЛОВА Юрій Бучко та т.в.о. начальника управління капітального будівництва Роман Дуля. За умовами постанови Кабміну, ОВА могла самостійно обрати підрядників.

У липні 2025 року Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила, що за фактом зловживань під час будівництва фортифікацій на Сумщині відкрите провадження, а справі фігурують посадовці Львівської ОВА. Тоді ж у облдержадміністрації провели обшуки. Справу розслідували за статтями про привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах та зловживання владою і службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ), але підозри нікому не вручали.

За даними ZAXID.NET, 8 жовтня співробітники ДБР спільно з департаментом стратегічних розслідувань викрили 11 фігурантів справи, серед яких троє посадовців ЛОВА, зокрема й колишній керівник управління капітального будівництва Роман Дуля. Також затримали представників підрядних компаній, які виконували роботи. За даними слідства, загалом у схемі фігурують близько 20 людей.

За даними джерел ZAXID.NET, аудит робіт виявив збитки понад 30 млн грн, товарознавча експертиза підтвердила втрати у 64 млн, а судово-будівельна – ще на 64 млн грн.

Офіційно про вручення підозр правоохоронці не повідомляли. У пресслужбі Територіального управління ДБР у Львові цю інформацію ні підтвердили, ні спростували, однак порадили чекати офіційні повідомлення на сайті відомства.

Прикметно, що і в пресслужбі Львівської ОВА, і нинішній керівник управління Тарас Веньгрін факт обшуків заперечив. Роман Дуля всі дзвінки журналістки ZAXID.NET збивав. Із його декларації відомо, що 8 липня він звільнився з управління.

У матеріалах справи вказано, що до будівництва опорних пунктів та захисних смуг на Сумщині залучили сім компаній, із якими уклали 18 договорів, зокрема:

ТОВ «Дінатрон-Груп»;

ТОВ «ІК «Укрбудсервіс»;

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»;

ТОВ «БК Львів»;

ТОВ «АВР-Буд»;

ТОВ «Будівельна норма»;

ТОВ «Ріелбудстиль».

Загальна сума всіх контрактів становила 708,8 млн грн. Сума розкрадань в ухвалах суду не вказана.

За інформацією джерел ZAXID.NET, 9 жовтня Личаківський районний суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи.

Львівська ОВА визнала наявність кримінальної справи

Уже після публікації ZAXID.NET, ввечері 8 жовтня, Львівська ОВА фактично визнала факт вручення підозр своїм працівникам, заявивши про сприяння розслідуванню.

«Львівська ОВА забезпечуватиме всебічне сприяння правоохоронним органам, оскільки зацікавлена в об’єктивному та неупередженому розслідуванні», – йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

Окрім того, ОВА повідомила, що належно виконала зобов’язання щодо будівництва фортифікацій, однак наголосила, що сприятиме у розслідуванні, оскільки зацікавлена в об’єктивному та неупередженому розслідуванні.

«Всі заплановані споруди збудовані у визначені терміни, обʼєкти зведені відповідно проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу, кожен опорний пункт введений в експлуатацію, усі об’єкти прийняті уповноваженими підрозділами Міноборони, чим фактично підтверджено виконання робіт в повному обсязі та відповідно до ПКД», – йдеться в повідомленні ЛОВА.